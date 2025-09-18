Путин поддержал введение налога на роскошь: что еще он обсудил с лидерами политических партий

В ходе встречи с руководителями парламентских фракций в Государственной думе президент России Владимир Путин одобрил предложение о введении налога на предметы роскоши. Глава государства отметил, что рассматриваемые меры, включая вопросы налогообложения дивидендов и введение налога на роскошь, представляются ему вполне обоснованными.
Путин напомнил, что подобная практика существует и в других странах: «Я уже упоминал, что, например, в Соединенных Штатах в периоды Вьетнамской и Корейской войн применяли аналогичные меры, повышая налоги для граждан с высокими доходами. В целом, мы придерживаемся схожего подхода», — заявил президент в ходе обсуждения приоритетов экономической политики страны.
Главные темы встречи — сохранение макроэкономической стабильности, сдерживание инфляции и выполнение социальных обязательств, несмотря на рост расходов на оборону. Какие ключевые приоритеты Путин обозначил на встрече с руководителями думских фракций — в материале URA.RU.
Расходы на армию и социальные гарантии
Глава государства подчеркнул, что оборонные траты страны имеют стратегическое значение. Однако это не мешает выполнению обязательств перед населением.
«Растущие расходы — это очевидный факт, но они не в песок уходят, эти расходы на оборону. У нас оборонка качественно изменилась, армия качественно изменилась. Конечно, это требует ресурсов. Это не пустые расходы, это очевидная вещь. Тем не менее все социальные обязательства мы выполняем», — заявил президент.
Таким образом, военные траты, по его словам, рассматриваются как инвестиции в безопасность и развитие промышленности, а не как фактор, подрывающий социальную сферу.
Макроэкономическая устойчивость и инфляция
Путин отдельно отметил, что поддержание макроэкономической стабильности остается одним из главных приоритетов. Он объяснил, что замедление темпов роста экономики связано не с внутренними проблемами, а с осознанной политикой правительства.
«Что касается сползания с четырех лишним процентов роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленное действие, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности», — сказал он.
Президент подчеркнул, что в финансовой системе важно найти баланс, чтобы не допустить перегрева. «Надо понимать, где эта грань, за которой наступит переохлаждение экономики и возможная рецессия», — добавил он.
По словам Путина, России необходимо стремиться к подавлению инфляции и к выстраиванию правильной политики в банковской сфере. «Нам нужно стремиться к подавлению инфляции и привести в должное состояние все ставки банковской системы, уже коммерческих банков, в том числе ипотечные», — отметил он.
Налог на роскошь
Владимир Путин высказал свою позицию относительно предложения о введении налога на предметы роскоши. Он отметил, что рассматривает подобные фискальные инициативы, включая налогообложение дивидендов и введение налога на роскошь, как вполне обоснованные.
По словам Путина, аналогичная практика применялась в ряде зарубежных стран, в частности, в Соединенных Штатах Америки во времена войн во Вьетнаме и Корее, когда налоговое бремя усиливалось преимущественно для граждан с высокими доходами. Президент подчеркнул, что и в российской практике используются схожие подходы.
Ипотека и жилье
Тема ипотечного кредитования также стала одной из центральных на встрече. Путин заявил, что льготные ставки необходимо сохранять для отдельных категорий граждан и территорий, где они особенно востребованы.
«Тем не менее, определенным категориям граждан, определенным территориям эта льготная ставка ипотеки должна сохраняться. Это точно совершенно», — сказал глава государства.
По его словам, жилищное строительство остаётся одной из ведущих отраслей экономики. Президент выразил уверенность, что по итогам 2025 года Россия получит «хороший результат» по вводу жилья. «В целом у нас будет хороший результат по этому году — за 100 миллионов. Хороший. Защитная степень за счёт заделов прошлых лет», — отметил Путин.
Безработица и риск рецессии
Путин подчеркнул, что на рынке труда ситуация стабильна и кризисных признаков не наблюдается. «Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется — два с небольшим процента. А это один из ключевых показателей экономики», — заявил президент. По его словам, именно низкий уровень безработицы является свидетельством устойчивости российской экономики и подтверждает, что страна успешно адаптируется к новым вызовам.
Зарплаты в социальной сфере и индексация пенсий
Отдельный блок разговора был посвящен социальной политике. Путин признал, что реформа системы оплаты труда работников социальной сферы — крайне сложный вопрос.
«Вопрос реформы заработной платы в социальной сфере — это очень сложный вопрос, здесь главное не ошибиться: и не опоздать, и вперед не забегать», — сказал он.
В свою очередь лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перейти на ежеквартальную индексацию пенсий. «Кроме индексации пенсий, которая проводится раз в год, может, рассмотреть возможность ежеквартально индексировать. Потому что не успевают: проиндексировали на год, а инфляция всё съедает», — заявил он.
