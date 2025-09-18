Челябинский губернатор Текслер представил доклад о списании кредитов на Московском финансовом форуме

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил спикером на юбилейном Х Московском финансовом форуме и представил доклад о списании бюджетных кредитов. об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Как руководитель Комиссии Госсовета РФ по направлению „Экономика и финансы“ Алексей Текслер выступил спикером сессии „Региональные аспекты долгосрочного экономического роста“. Алексей Текслер отметил, что проблемой для регионов было начисление процентов на сумму бюджетных кредитов вплоть до его полного списания», — уточнили в пресс-службе правительства региона.
Текслер выразил признательность министерству финансов за принятое решение отказаться от данной меры. Губернатор отметил, что 56 регионов уже воспользовались механизмом списания задолженности, общий объем списанных обязательств составил 165,9 млрд рублей. Кроме того, для субъектов с расчетной бюджетной обеспеченностью ниже 0,65 предусмотрена возможность зачесть расходы на национальные проекты и проведение спецоперации в счет погашения долга.
Данный механизм был разработан в рамках работы комиссии Госсовета России по направлению «Экономика и финансы», а затем получил одобрение со стороны президента, Госдумы и соответствующих федеральных ведомств. В ходе совещания главы регионов и представители федеральных структур отметили, что механизм уже начал работать, им активно пользуются в субъектах страны. Вместе с тем требуется его доработка: необходимо упростить процедуры учета расходов, внедрить автоматизацию процессов и установить четкие регламенты, чтобы списание не приводило к образованию новых долговых обязательств и увеличению дефицита, а способствовало привлечению реальных инвестиций и повышению качества жизни населения. Текслер предложил автоматизировать процесс списания.
В ходе сессии также обсуждался вопрос реализации инфраструктурных проектов на региональном уровне. Текслер обратил особое внимание на важность согласования бюджетного планирования со сроками выполнения строительных работ. Он отметил, что в случае долгосрочных проектов изменения на различных этапах неизбежны. Тем не менее, по его словам, работы по обновлению изношенных инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры должны осуществляться без перебоев и излишних административных процедур. При этом Текслер подчеркнул, что масштабные стройки, выходящие за пределы стандартного трехлетнего бюджетного цикла, требуют применения иных подходов к оценке и планированию.
Также глава региона согласился с необходимостью внедрения и совершенствования технологических решений, а также упрощения отчетности по инфраструктурным инструментам, пподдержал инициативы, направленные на развитие типовых решений и цифровых систем, в том числе в сфере государственных закупок. Он также отметил важность комплексного подхода к бюджетному планированию, который должен учитывать фактическую динамику доходов субъектов Федерации и современные тенденции в ключевых отраслях.
