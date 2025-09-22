Новый прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов вышел на работу из отпуска. Утром 23 сентября его представили в новой должности депутатам городской думы, передает корреспондент URA.RU.
«Рада приветствовать на заседании думы прокурора города, старшего советника юстиции Корелова Игоря Сергеевича. Надеемся на плодотворную работу на благо жителей нашего города», — сказала спикер гордумы Анна Гурарий.
На посту Корелов сменил Светлану Кузнецову, которая руководила городской прокуратурой последние десять лет (у нее истек срок полномочий). Корелов ранее был главой чкаловской прокуратуры. Он считается представителем так называемой «саратовской» команды, которая может получить серьезное усиление.
По данным источника URA.RU, теперь туда может перейти руководитель орджоникидзевской прокуратуры Константин Паначев. Ранее он работал в Сысертской межрайонной прокуратуре, а также был следователем в Чкаловском районе Екатеринбурга.
