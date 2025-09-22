«Череп переломан»: свердловчанина, попавшего в ДТП с кортежем, вывели из комы

Житель Режа, попавший в аварию со свадебным кортежем, находится в критическом состоянии в больнице. Об этом URA.RU сообщила его супруга Татьяна.
«Череп переломан, он в критическом состоянии. Его прооперировали, вывели из искусственной комы, но он до сих пор не приходит в сознание», — сказала собеседница агентства.
Авария произошла 14 сентября на въезде в Реж. 46-летний муж Татьяны решил повернуть, но в него влетела Toyota Camry, которая мчалась на свадьбу. За рулем иномарки был 21-летний иностранец. Он и его пассажир тоже получили травмы.
Татьяна считает, что водителя иномарки виновником ДТП. Женщина переживает, что он не понесет наказания. «Ходит слух, что его сторона хочет нас выставить виноватыми. А я очень переживаю за мужа. Он наш кормилец», — добавила собеседница агентства. Мужчина трудится уборщиком горячего металла на предприятии.
