22 сентября 2025

«Череп переломан»: свердловчанина, попавшего в ДТП с кортежем, вывели из комы

Свердловчанин попал в кому после ДТП со свадебным кортежем в Реже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла 14 сентября
Авария произошла 14 сентября Фото:

Житель Режа, попавший в аварию со свадебным кортежем, находится в критическом состоянии в больнице. Об этом URA.RU сообщила его супруга Татьяна.

«Череп переломан, он в критическом состоянии. Его прооперировали, вывели из искусственной комы, но он до сих пор не приходит в сознание», — сказала собеседница агентства.

Авария произошла 14 сентября на въезде в Реж. 46-летний муж Татьяны решил повернуть, но в него влетела Toyota Camry, которая мчалась на свадьбу. За рулем иномарки был 21-летний иностранец. Он и его пассажир тоже получили травмы.

Татьяна считает, что водителя иномарки виновником ДТП. Женщина переживает, что он не понесет наказания. «Ходит слух, что его сторона хочет нас выставить виноватыми. А я очень переживаю за мужа. Он наш кормилец», — добавила собеседница агентства. Мужчина трудится уборщиком горячего металла на предприятии.

Авария произошла на въезде в Реж
Авария произошла на въезде в Реж
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Режа, попавший в аварию со свадебным кортежем, находится в критическом состоянии в больнице. Об этом URA.RU сообщила его супруга Татьяна. «Череп переломан, он в критическом состоянии. Его прооперировали, вывели из искусственной комы, но он до сих пор не приходит в сознание», — сказала собеседница агентства. Авария произошла 14 сентября на въезде в Реж. 46-летний муж Татьяны решил повернуть, но в него влетела Toyota Camry, которая мчалась на свадьбу. За рулем иномарки был 21-летний иностранец. Он и его пассажир тоже получили травмы. Татьяна считает, что водителя иномарки виновником ДТП. Женщина переживает, что он не понесет наказания. «Ходит слух, что его сторона хочет нас выставить виноватыми. А я очень переживаю за мужа. Он наш кормилец», — добавила собеседница агентства. Мужчина трудится уборщиком горячего металла на предприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...