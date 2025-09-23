Фестиваль моноспектаклей в Перми соберет постановки из России, Абхазии и Боснии

В моноспектакле на сцене лишь один актер (архивное фото)
Традиционный театральный фестиваль «Монофест» объявил список постановок. Свои работы в жанре моноспектакля покажут команды из разных городов России, а также Абхазии и Боснии.
«Экспертный совет фестиваля рассмотрел 121 заявку на участие в конкурсной программе. В шорт-лист „Монофест — 2025“ включены 12 спектаклей», — сообщается в telegram-канале фестиваля.
Фестиваль-конкурс моноспектаклей «Монофест — 2025» пройдет с 28 ноября по 1 декабря. Подробная афиша со временем и датами показов появится позже, но список конкурсантов известен.
- «Порфирий». г. Калуга. 16+ Исполнитель — Александр Панов, режиссер – Александр Панов
- «Русская смерть». Театр «Среда 21», г. Москва. 18+ Исполнитель – Дмитрий Волкострелов, режиссер — Дмитрий Волкострелов
- «Дневник Робинзона». «Театр Т», г. Москва. 6+ Исполнитель – Алексей Шашилов, режиссер – Петр Зубарев
- «Дюймовочка». г. Санкт-Петербург. 18+ Исполнитель – Ксения Пономарева — Бородина, режиссер –Кирилл Люкевич
- «Запретный дневник». Независимый театральный проект, г. Санкт-Петербург. 18+ Исполнитель – Анна Геллер, режиссер –Лариса Шуринова
- «15172». Театральная площадка «MO?» г. Казань. 18+ Исполнитель – Ильдар Алекбаев, режиссер – Анна Щеклеина
- «Преступление и наказание». Театр «Мастерская», г. Санкт-Петербург. 16+ Исполнитель – Никита Капралов, режиссер – Андрей Гаврюшкин
- «В лучах». Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера. г. Сухум, Абхазия. 12+ Исполнитель – Ирина Делба, режиссер – Антон Корнилов
- «Глитч». г. Воронеж. 18+ Исполнитель – Камиль Тукаев, режиссер – Камиль Тукаев
- «Маяковский: «Послушайте!». г. Москва. 12+ Исполнитель — Георгий Иобадзе, режиссер — Георгий Иобадзе
- «Моя война». г. Баня-Лука, Босния. 12+ Исполнитель –Раде Костич, режиссер – Раде Костич
- «Классики в профиль». г. Санкт-Петербург. 12 + Исполнитель – Петр Семак, режиссер – Петр Семак
