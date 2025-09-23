Кремль ждет от Трампа ответа по ДСНВ, спецоперация продолжается: что сказал Песков 23 сентября

Россия готова сохранять количественные ограничения, предусмотренные Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в течение ближайшего года, если аналогичный подход продемонстрируют Соединенные Штаты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле подтвердили, что ознакомились с сообщениями о намерении главы Белого дома Дональда Трампа лично прокомментировать российскую инициативу по ДСНВ.
Также Песков рассказал о продолжающихся враждебных действиях со стороны Украины и заверил, что Вооруженные силы РФ принимают действенные меры для нейтрализации возникающих угроз. В ответ на действия украинских военных, по словам представителя Кремля, Россия продолжил проведение специальной военной операции (СВО).
Кроме того, Песков подчеркнул, что страны Запада ни разу не предоставили доказательств того, что Россия нарушала воздушные границы других государств. Поскольку РФ руководствуется строгими международными правилами. Подробнее о том, что говорил представитель Кремля на встрече с журналистами 23 сентября, — в материале URA.RU.
Россия готова выполнять условия ДСНВ в течение года
Россия готова на протяжении одного года соблюдать количественные ограничения, установленные ДСНВ. Однако реализация данного решения возможна лишь при условии, что Соединенные Штаты займут аналогичную позицию.
В Кремле ждут ответ от президента США по ДСНВ
В Кремле сообщили, что осведомлены о появившейся информации относительно намерения Трампа лично прокомментировать российское предложение по ДСНВ. Накануне глава российского государства предложил американскому придерживаться ограничений в рамках договора. В администрации Белого дома обещали ознакомиться с российской инициативой.
Также Песков отметил, что тема договора обсуждалась в ходе контактов президентов России и США. Однако предметно лидеры двух стран об этом не говорили. Представитель Кремля добавил, что Россия ранее не доводила до США своих предложений по судьбе ДСНВ.
Атаки БПЛА по Москве и продолжение СВО
Украинская сторона продолжает осуществлять агрессивные действия, на которые Вооруженные силы Российской Федерации оперативно реагируют, принимая действенные меры для нейтрализации возникающих угроз. Так Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как Кремль отреагировал на атаки беспилотников ВСУ по Москве в разгар 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также добавил, что исходя из действий украинских военных, СВО будет продолжена.
Обвинения в адрес ВС РФ ни разу не были подкреплены
Обвинения в адрес российских военных ни разу не были подкреплены достоверными данными. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на комментарий главы МИД Польши Радослава Сикорского, который пригрозил сбивать российские самолеты и ракеты, если они пересекут польское воздушное пространство.
«Вы знаете, что мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов, наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки. Любые обвинения в адрес наших военных в том, что дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь либо достоверными данными или аргументацией убедительной. В отсутствии этой аргументации мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям», — отметил Песков.
РФ не имеет отношения к ситуации с дронами в Дании и Норвегии
Ночью 23 сентября датские власти приняли решение о временной приостановке деятельности аэропорта Копенгагена после того, как в непосредственной близости от воздушной гавани были замечены несколько неустановленных БПЛА. Через некоторое время аналогично поступили в норвежском Осло, где также была ограничена работа авиагавани. По словам Пескова, Россия не имеет отношения к данным инцидентам, которые взбудоражили две европейские страны.
«Каждый раз выступать с голословными обвинениями, — честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание. Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, сторона, которая занимает серьезную, ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков не ответил на вопрос о назначении Ткачева начальником ДВКР ФСБ
Пресс-секретарь президента России не стал комментировать сообщения о якобы назначении генерал-лейтенанта Ивана Ткачева на пост начальника департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ России. По его словам, назначения такого уровня совершаются закрытыми указами.
Песков не знает, где будет работать Козак
После отдыха бывший замглавы администрации президента России Дмитрий Козак определится с тем, как будет дальше продолжать свой трудовой путь. О его рабочих планах Пескову ничего неизвестно.
