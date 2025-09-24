Екатеринбурженка Дина Сафина стала одной из 50 участниц «Мисс Россия». В ближайшие три недели конкурсантки будут готовиться к финалу под руководством профессионалов, а победительница получит корону, 1 млн рублей и право представлять Россию на «Мисс Вселенная». Во время подготовки URA.RU поговорило с Диной о ее талантах, учебе в США, возвращении в Россию, неожиданной встрече с главой компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марком Цукербергом и отношении к конкурсам красоты.
— Дина, о вас не так уж много информации в интернете. Приоткройте тайну о себе и своем детстве.
— Я родилась и выросла в Екатеринбурге, в семье юристов. Мои родные — мое главное богатство, у меня есть старший брат и старшая сестра. С раннего возраста я занималась музыкой, хореографией, актерским мастерством, семья всегда поддерживала мое стремление к творчеству. Мама отвела меня в продюсерский центр Golden Five, и с этого началась очень насыщенная жизнь: сольфеджио, вокал, актерское мастерство, танцы, гимнастика.
График был настолько плотным, что уроки я делала прямо на переменах — понимала, что после репетиций вернусь поздно и нужно будет сразу ложиться спать. Но мне нравился такой ритм: я всегда стремилась к движению и новым целям. Я участвовала во многих вокальных конкурсах, становилась лауреатом международных фестивалей. Одним из самых ярких воспоминаний стало выступление в Екатеринбурге с воссозданной группой ABBA. Это было в мой день рождения, и за кулисами музыканты исполнили для меня Happy Birthday.
— Известно, что вы учились в Нью-Йорке. Как так получилось, что после школы вы отправились на учебу в США?
— В старших классах я решила больше сосредоточиться на учебе, окончила школу с золотой медалью, но занятия музыкой не бросала. Затем поступила в Нью-Йоркский университет, один из ведущих вузов мира. Баллы для поступления там сопоставимы с Гарвардом, поэтому до последнего не верила, что смогу. Но моей мечтой всегда был именно NYU: в Gallatin School существует уникальная программа, где студенты сами формируют свой курс обучения. Я изучала режиссуру, маркетинг, продюсирование и бизнес в индустрии развлечений, а также брала юридические классы в музыкальной и киносфере. Первые годы были очень непростыми: мозг адаптировался к усвоению информации на английском языке, плюс мешал мой «синдром отличницы». Но с каждым семестром становилось легче. В итоге я окончила университет с отличием, став бакалавром искусств и бизнеса.
— Почему же после учебы вы решили вернуться в Россию, а не остаться в Америке?
— Нью-Йорк подарил мне уникальный опыт: там у меня осталось много друзей из разных уголков мира, и я бесконечно благодарна за эти годы. Все, чему я научилась, и мои языковые навыки останутся со мной навсегда. Это был лучший вклад в мое развитие: оказавшись одна в 17 лет, я научилась принимать решения самостоятельно и поняла, что мой успех зависит только от того, насколько сильно я стараюсь.
После окончания университета мне давался год, чтобы поработать. Я стажировалась в маркетинговом агентстве, параллельно участвовала в съемках, но музыка продолжала меня звать.
Как только этот год закончился, я вернулась в Россию и очень этому рада. Здесь я чувствую, что могу реализоваться по-настоящему. В России колоссальные возможности, уникальная культура и та самая «русская душа», которую невозможно найти нигде в мире.
— В этом году на всех музыкальных платформах вышла песня «Не твоя». Как и почему вы решили заняться музыкальной карьерой? И с кем бы хотелось поработать?
— С детства я знала, что буду заниматься музыкой. Но чтобы создавать настоящее искусство, нужны опыт и внутреннее наполнение, только тогда тексты трогают души и находят отклик. Сейчас я готова. Я ищу свой стиль, пишу и выпускаю песни, чтобы «нащупать» то самое звучание. Хотела бы поработать с Andro, ANIKV, Zivert, Mona, Alisha и Мотом.
— Ранее вы рассказывали, что в детстве мама отправляла на конкурсы вашу старшую сестру, а вас — за компанию. Что за конкурсы это были?
— Это были конкурсы красоты, насколько помню, от агентства Ural Models. Мне тогда было около шести лет. Позже я участвовала и в «Мини Мисс Екатеринбург». Дефиле и сцена всегда были частью моей жизни.
— А подавали заявку на «Мисс Екатеринбург»?
— Нет, я сразу сосредоточилась на «Мисс Россия». Для меня этот конкурс стал более масштабным вызовом.
— Вы вошли в топ 50 участниц «Мисс Россия» и будете представлять Екатеринбург. Как проходил кастинг и почему вы решили поучаствовать в конкурсе?
— Кастинг проходил в несколько этапов и длился несколько месяцев. Было очень волнительно. Но я ощущала знаки свыше: разные люди советовали поучаствовать, однажды даже таксист за границей сказал мне, что я должна попробовать. А на следующий день официальный аккаунт «Мисс Россия» подписался на меня в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Это совпадение стало последним сигналом, и я решила действовать.
— Какие этапы предстоит вам пройти до финала?
— В течение трех недель мы активно готовимся к финалу: тренируем дефиле, занимаемся спортом. Впереди конкурс национальных костюмов, конкурс талантов и презентация благотворительных проектов.
— Чем будете удивлять жюри на конкурсе?
— В конкурсе талантов я исполню песню, которую написала буквально накануне отъезда. Она очень светлая, и жюри будут первыми, кто ее услышит. А еще я буду удивлять жизнерадостностью, искренностью, добротой и готовностью выкладываться на тысячу процентов.
— Часто можно услышать мнение, что конкурсы красоты в XXI веке — это объективизация женщин. Согласны ли вы с этим утверждением?
— Я с этим не согласна. «Мисс Россия» — это конкурс, где оцениваются не только внешность, но и дисциплина, интеллект, харизма, умение себя презентовать.
Здесь собираются многогранные девушки с серьезными достижениями. Я считаю, что формат конкурсов красоты должен сохраниться и в XXI веке, потому что он вдохновляет развиваться, проживать жизнь более наполнено. Даже эти три недели подготовки уже изменили меня и сделали лучше.
— Подготовка к финалу конкурса — это долгий путь. Что стало для вас самым большим открытием о себе?
— Я поняла, что могу быть еще более дисциплинированной и сильной, чем думала. Этот конкурс стал настоящей проверкой характера.
— Многие участницы конкурсов красоты регулярно сталкиваются с хейтерскими комментариями. Видели уже что-то о себе и как к ним относитесь?
— Конечно, видела. Но отношусь философски. Не обижаюсь и не злюсь, а желаю всем любви. Мне близка позиция Ирины Шейк: «Подумаешь, не нравишься ты кому-то, зато нравишься другим. Нужно быть выше этого».
— Титул «Мисс Россия» — это не только красота, но и ответственность. Если бы у вас появилась возможность реализовать один социальный или благотворительный проект, каким бы он был?
— Я хотела бы объединить музыку и психологическую поддержку в благотворительном проекте. Верю, что искусство может лечить, и публичность должна приносить пользу.
— Какое ваше самое большое «супер-умение»?
— У меня есть необычное качество: часто то, о чем я говорю, очень быстро проявляется в реальности. Самый яркий случай — поездка на мероприятие недалеко от Нью-Йорка. По дороге я сказала коллегам, что когда-то читала, будто там родился Марк Цукерберг. И через пару часов на том же мероприятии появился сам Марк Цукерберг с женой и детьми. Коллеги были в шоке и спрашивали, знала ли я об этом заранее. Не знала.
— Титул «Мисс Россия» накладывает определенные обязательства: в понимании людей нужно быть идеальной, следить за каждым словом в соцсетях. Согласны ли вы с этим утверждением?
— Я считаю, что титул действительно накладывает большую ответственность. Люди ждут от «Мисс Россия» не только красоты, но и интеллигентности, внутренней силы.
Это не значит, что нужно быть «идеальной», но важно быть осознанной в словах и поступках. За тобой наблюдают и равняются многие девушки. Для меня этот титул — платформа, где можно делиться ценными мыслями, вдохновлять и показывать, что красота может быть не только внешней, но и внутренней: искренней, доброй, разносторонней.
— Как считаете, может ли «Мисс Россия» позволить себе быть некрасивой в общепринятом смысле — например, заплакать от усталости на публике, появиться без макияжа или надеть удобные кеды вместо каблуков? Или образ безупречности — это ее работа?
— Корона — это не только символ красоты, но и большая ответственность. Для меня важно быть сильной личностью, которая сможет пронести этот титул с достоинством и передать его следующей победительнице. Конечно, у всех бывают трудности, но именно «Мисс Россия» должна оставаться примером, вдохновлять и показывать, что настоящая сила — в умении держать лицо. Настоящая королева — это человек с внутренней выдержкой.
— В какую сферу вам бы хотелось погрузиться после конкурса?
— Музыка и кино — мои главные направления. Я планирую развиваться как певица, а режиссуру использовать для создания визуального образа своего музыкального бренда. И, конечно, продолжать заниматься благотворительностью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!