В Челябинске на улице Труда построят высотный многоквартирный жилой дом с детским ясли-садом на 120 мест. Строительство второй очереди жилого комплекса «Западный луч» одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство жилого комплекса „Западный луч“, вторая очередь. Детский сад-ясли на 120 мест. Монолитно-каркасные дома расположатся на пересечении улиц Труда и Энгельса», — сообщается на сайте.
Строительством второй очереди жилого комплекса «Западный луч» займется компания «Новые горизонты». В микрорайоне есть благоустроенная придомовая территория с контролем доступа, наземный паркинг, своя управляющая компания и коммерческие помещения. Всего в новом микрорайоне бизнес-класса построят шесть 25-этажных зданий.
В комплексе представлено большое количество квартир индивидуальной планировки площадью от 34 до 198 квадратных с возможностью объединения. Там хорошо развита инфраструктура, рядом — набережная реки Миасс. В шаговой доступности расположены парк имени Гагарина, крупнейшие вузы города, медицинский центр «Лотос», различные ТК, а также рестораны, зоопарк, образовательные и офисные центры, МФЦ, фитнес-центры, ледовый дворец. Также в микрорайоне удобная транспортная развязка.
