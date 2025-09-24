«У бора и реки Миасс»: в центре Челябинска строят элитный ЖК с детским садом. Фото

В центре Челябинска строят элитный ЖК бизнес-класса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего в микрорайоне возведут шесть 25-этажных зданий
Всего в микрорайоне возведут шесть 25-этажных зданий Фото:

В Челябинске на улице Труда построят высотный многоквартирный жилой дом с детским ясли-садом на 120 мест. Строительство второй очереди жилого комплекса «Западный луч» одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство жилого комплекса „Западный луч“, вторая очередь. Детский сад-ясли на 120 мест. Монолитно-каркасные дома расположатся на пересечении улиц Труда и Энгельса», — сообщается на сайте.

Строительством второй очереди жилого комплекса «Западный луч» займется компания «Новые горизонты». В микрорайоне есть благоустроенная придомовая территория с контролем доступа, наземный паркинг, своя управляющая компания и коммерческие помещения. Всего в новом микрорайоне бизнес-класса построят шесть 25-этажных зданий.

В комплексе представлено большое количество квартир индивидуальной планировки площадью от 34 до 198 квадратных с возможностью объединения. Там хорошо развита инфраструктура, рядом — набережная реки Миасс. В шаговой доступности расположены парк имени Гагарина, крупнейшие вузы города, медицинский центр «Лотос», различные ТК, а также рестораны, зоопарк, образовательные и офисные центры, МФЦ, фитнес-центры, ледовый дворец. Также в микрорайоне удобная транспортная развязка.

В шаговой доступности - парк имени Гагарина и крупнейшие вузы города
В шаговой доступности - парк имени Гагарина и крупнейшие вузы города
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на улице Труда построят высотный многоквартирный жилой дом с детским ясли-садом на 120 мест. Строительство второй очереди жилого комплекса «Западный луч» одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра. «Строительство жилого комплекса „Западный луч“, вторая очередь. Детский сад-ясли на 120 мест. Монолитно-каркасные дома расположатся на пересечении улиц Труда и Энгельса», — сообщается на сайте. Строительством второй очереди жилого комплекса «Западный луч» займется компания «Новые горизонты». В микрорайоне есть благоустроенная придомовая территория с контролем доступа, наземный паркинг, своя управляющая компания и коммерческие помещения. Всего в новом микрорайоне бизнес-класса построят шесть 25-этажных зданий. В комплексе представлено большое количество квартир индивидуальной планировки площадью от 34 до 198 квадратных с возможностью объединения. Там хорошо развита инфраструктура, рядом — набережная реки Миасс. В шаговой доступности расположены парк имени Гагарина, крупнейшие вузы города, медицинский центр «Лотос», различные ТК, а также рестораны, зоопарк, образовательные и офисные центры, МФЦ, фитнес-центры, ледовый дворец. Также в микрорайоне удобная транспортная развязка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...