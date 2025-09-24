Власти ХМАО объяснили, когда в Сургуте исчезнет запах от очистных сооружений

Вице-губернатора ХМАО Кильтау объяснил, когда в Сургуте исчезнет неприятный запах от очистных сооружений
Неприятный запах от очистных сооружений в Сургуте исчезнет после завершения их модернизации. Сейчас процесс находится на этапе пусконаладки. Об этом заявил вице-губернатор ХМАО Владимир Кильтау во время правительственного часа в окружной думе, передает корреспондент URA.RU.

«Запах идет от полей, куда вывозят осадок. С точки зрения технологий это пока не главная проблема. Планируем использовать этот осадок как материал и вывозить его на полигон ТБО. Но для этого нужна сертификация. Пока ее нет — избавиться от запаха полностью не получится», — пояснил Кильтау.

По его словам, реконструкция таких крупных объектов, как сургутские очистные сооружения, требует времени и точности. После завершения пусконаладки и анализа результатов будет принято решение о дальнейших шагах модернизации.

