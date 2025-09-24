Токаев не захотел быть посредником между Путиным и Зеленским

Казахстан не рассматривает себя посредником в конфликте между Россией и Украиной. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Казахстан в конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит», — сообщил Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит казахстанское издание Tengri News. Президент добавил, что обе стороны могут обсуждать ситуацию напрямую и на различных уровнях без внешнего вмешательства.
В то же время глава государства отметил, что если появится соответствующая необходимость, Казахстан готов предложить свои «добрые услуги» для содействия в переговорах. В частности, республика может предоставить площадку для встреч представителей России и Украины на всех уровнях.
Ранее, 23 сентября во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Токаев заявил о важности дипломатических усилий. На следующий день он подтвердил готовность Астаны стать местом для возможных переговоров между сторонами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.