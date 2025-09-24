Токаев не захотел быть посредником между Путиным и Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Токаев заявил, что РФ и Украина могут вести переговоры без посредников
Токаев заявил, что РФ и Украина могут вести переговоры без посредников Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Казахстан не рассматривает себя посредником в конфликте между Россией и Украиной. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан в конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит», — сообщил Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит казахстанское издание Tengri News. Президент добавил, что обе стороны могут обсуждать ситуацию напрямую и на различных уровнях без внешнего вмешательства.

В то же время глава государства отметил, что если появится соответствующая необходимость, Казахстан готов предложить свои «добрые услуги» для содействия в переговорах. В частности, республика может предоставить площадку для встреч представителей России и Украины на всех уровнях.

Ранее, 23 сентября во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Токаев заявил о важности дипломатических усилий. На следующий день он подтвердил готовность Астаны стать местом для возможных переговоров между сторонами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Казахстан не рассматривает себя посредником в конфликте между Россией и Украиной. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. «Казахстан в конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит», — сообщил Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит казахстанское издание Tengri News. Президент добавил, что обе стороны могут обсуждать ситуацию напрямую и на различных уровнях без внешнего вмешательства. В то же время глава государства отметил, что если появится соответствующая необходимость, Казахстан готов предложить свои «добрые услуги» для содействия в переговорах. В частности, республика может предоставить площадку для встреч представителей России и Украины на всех уровнях. Ранее, 23 сентября во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Токаев заявил о важности дипломатических усилий. На следующий день он подтвердил готовность Астаны стать местом для возможных переговоров между сторонами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...