Белоусов рассказал о колоссальном значении беспилотников в зоне СВО

Роль беспилотных систем в зоне СВО за последние месяцы существенно возросла, и сейчас до 80% огневых задач выполняется с их помощью. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на техническом совете по развитию и совершенствованию системы управления беспилотными комплексами в зоне спецоперации.
«Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80-ти процентов огневых задач», — заявил Андрей Белоусов. Его слова URA.RU передали в Минобороны РФ. Он подчеркнул, что сегодня успех военных действий часто определяется именно беспилотниками.
Министр отметил, что совершенствование управления беспилотниками становится приоритетной задачей, поэтому этому вопросу уделяется особое внимание на уровне военного руководства. В ходе совета специалисты представили анализ существующих подходов к применению дронов, рассмотрели состояние и перспективы развития ситуационной осведомленности на поле боя, а также обсудили внедрение автоматизированных систем управления.
