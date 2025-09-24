В ДТП с немецким и корейским авто в Челябинске ранен водитель японского мотоцикла. Фото

В ДТП с Volkswagen и Hyundai в Челябинске пострадал водитель Suzuki
В результате ДТП с участием Volkswagen и Hyundai в Челябинске пострадал водитель мотоцикла Suzuki. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинска.

«Произошло столкновение между автомобилем „Хендай IX35“, под управлением мужчины 1998 года рождения, автомобилем „Фольксваген Гольф“, под управлением мужчины 2002 года рождения, и мотоциклом „Сузуки“, под управлением мужчины 2000 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель мотоцикла „Сузуки“, он доставлен в больницу», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло в 17:23 около дома 7/1 на улице Бейвеля. В Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.

