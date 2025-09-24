Общественники из района ХМАО получили рекордные суммы по гранту губернатора

Восемь социально ориентированных некоммерческих организаций Сургутского района ХМАО выиграли «Грант губернатора для СО НКО 2025 года». Глава муниципалитета Андрей Трубецкой отметил, что победители получили рекордное количество денег — 14,8 миллионов рублей.
«По итогам первого конкурса „Грант Губернатора для СО НКО 2025 года“ восемь районных некоммерческих организаций при поддержке Ресурсного информационного центра получили рекордные 14,8 млн рублей. Всего на конкурс поступило 209 заявок со всей Югры. Поддержаны проекты социально значимого характера», — поделился с подписчиками telegram-канала Трубецкой.
В Белом Яре РОО «СВОи из Югры» предложили открыть «СВОй швейных цех» — штаб волонтеров для пошива 1,2 тысяч комплектов госпитально-адаптивной одежды для раненых участников специальной военной операции. На эти цели общественной организации выделено 4,7 миллиона рублей.
АНО «Острогъ» откроет «Центр историко-технического творчества» для социализации ветеранов. Новый проект с 3D-принтерами — продолжение уже реализованного, и на эти цели они получили грант на сумму 2,6 миллиона рублей. Психологическую поддержку вдовам и женам бойцов спецоперации окажет АНО «Центр парламентаризма». На реализацию проекта «Эвтюмия: жизнь в гармонии с собой» они получили полмиллиона рублей. «АНО „Центр инновационного предпринимательства“ получит 2,4 миллиона рублей на создание платформы „ПроНавык“ с программами развития проектных компетенций. АНО „Югорский советникъ“ — 3 миллиона рублей на повышение грамотности председателей гаражно-строительных кооперативов», — добавил глава района.
Еще 700 тысяч рублей получила местная общественная организация «Флагман». На эти деньги они реализуют проект по снижению преступности среди подростков «Внуки Победителей, будущее России». Еще по полмиллиона рублей получили АНО «Сила мысли» (на создание интеллектуальных игр) и РОО «Зов Родины» на проект по социализации заключенных «По ЗОВу сердца».
Руководитель управления муниципального проектного офиса Ресурсного информационного центра Сургутского района Арсен Петросян отметил, что победу одержали восемь НКО, участвовавшие в конкурсе от муниципалитета. «Индивидуальный подход к каждому. Начинается все с мозгового штурма, с идеи. Эта идея перерождается во что-то новое, и формируется скелет проекта. После того, как скелет проекта подготовлен, начинается отработка каждого пункта заявки», — рассказал Петросян.
