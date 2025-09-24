Захарова увидела сигнал для ЕС после атаки ВСУ по офису КТК в Новороссийске

Захарова: удар по офису КТК в Новороссийске - сигнал для ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ могут в будущем наносить удары по аэродромам ЕС, заявила Захарова
ВСУ могут в будущем наносить удары по аэродромам ЕС, заявила Захарова Фото:

Удар по «Каспийскому трубопроводному консорциуму» (КТК) в Новороссийске является сигналом для Евросоюза, что и по их объектам ВСУ могут наносить удары. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (на ней расположена администрация Владимира Зеленского — прим. URA.RU) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Атака на офис КТК в Новороссийске стала частью массированного удара украинских беспилотников по центральной части города 24 сентября 2025 года. В результате были повреждены жилые дома и гостиница, погибли два человека и еще трое получили ранения. Компания сообщила о госпитализации двух своих сотрудников, угрозы их жизни нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Удар по «Каспийскому трубопроводному консорциуму» (КТК) в Новороссийске является сигналом для Евросоюза, что и по их объектам ВСУ могут наносить удары. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (на ней расположена администрация Владимира Зеленского — прим. URA.RU) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Атака на офис КТК в Новороссийске стала частью массированного удара украинских беспилотников по центральной части города 24 сентября 2025 года. В результате были повреждены жилые дома и гостиница, погибли два человека и еще трое получили ранения. Компания сообщила о госпитализации двух своих сотрудников, угрозы их жизни нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...