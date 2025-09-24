Захарова увидела сигнал для ЕС после атаки ВСУ по офису КТК в Новороссийске

Удар по «Каспийскому трубопроводному консорциуму» (КТК) в Новороссийске является сигналом для Евросоюза, что и по их объектам ВСУ могут наносить удары. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (на ней расположена администрация Владимира Зеленского — прим. URA.RU) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Атака на офис КТК в Новороссийске стала частью массированного удара украинских беспилотников по центральной части города 24 сентября 2025 года. В результате были повреждены жилые дома и гостиница, погибли два человека и еще трое получили ранения. Компания сообщила о госпитализации двух своих сотрудников, угрозы их жизни нет.
