Министр энергетики США заявил о готовности отказаться от российских энергоносителей

США полностью готовы заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Об этом сообщил американские министр энергетики Крис Райт. По его словам , энергетическая отрасль Штатов располагает достаточными мощностями для обеспечения потребностей европейских государств.
«Америка сегодня готова заменить весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты. У нас есть мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности, и наши», — заявил министр энергетики США. Его слова прозвучали в эфире CNBC.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила о намерении стран Евросоюза полностью прекратить импорт российских энергоресурсов в течение ближайших двух лет. По словам политика, к 2027 году европейское сообщество окончательно откажется от закупок энергоносителей из России.
