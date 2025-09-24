Министр энергетики США заявил о готовности отказаться от российских энергоносителей

Министр энергетики Райт: США готовы заменить поставки российского газа в Европу
Райт заявил, что США «уже сегодня» готовы полностью заместить поставки российского газа
Райт заявил, что США «уже сегодня» готовы полностью заместить поставки российского газа

США полностью готовы заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Об этом сообщил американские министр энергетики Крис Райт. По его словам , энергетическая отрасль Штатов располагает достаточными мощностями для обеспечения потребностей европейских государств.

«Америка сегодня готова заменить весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты. У нас есть мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности, и наши», — заявил министр энергетики США. Его слова прозвучали в эфире CNBC.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила о намерении стран Евросоюза полностью прекратить импорт российских энергоресурсов в течение ближайших двух лет. По словам политика, к 2027 году европейское сообщество окончательно откажется от закупок энергоносителей из России.

