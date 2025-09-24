В Сургуте 2,5 тысячи жителей помолились у мощей святителя Тихона

В Сургуте (ХМАО) за два дня 2,5 тысячи православных верующих приложились к мощам святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийский митрополии.
«Всего за два дня пребывания святых мощей Патриарха Всероссийского Тихона в Сургуте к ним приложилось более двух с половиной тысяч человек. В Троицком кафедральном соборе г. Сургута перед образом и ковчегом с мощами святителя Тихона митрополит Павел, духовенство и православные верующие совершили славление угоднику Божию», — сообщается на сайте митрополии.
Мощи святителя Тихона были доставлены в Свято-Троицкий кафедральный собор утром 22 сентября. До 23 сентября они были доступны для поклонения верующих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!