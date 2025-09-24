В Пермском крае предложили полностью запретить продажу вейпов

Махонин внес законопроект о полном запрете продажи вейпов в Пермском крае
Запретить продажу вейпов могут уже с 1 марта 2026 года
Запретить продажу вейпов могут уже с 1 марта 2026 года

В Пермском крае могут полностью запретить продажу вейпов. Соответствующий законопроект внес губернатор региона Дмитрий Махонин. Документ предусматривает штрафы за нелегальную торговлю: для должностных лиц до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч. Закон может вступить в силу с 1 марта 2026 года.

«Розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции влечет наложение административного штрафа. На должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей», — говорится в документе на сайте краевого минэкономразвития. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как указано в пояснительной записке к документу, инициатива связана с необходимостью снизить число пользователей электронных устройств, которые формируют зависимость и представляют опасность для здоровья. С 1 марта 2024 года в Пермском крае уже действует запрет на продажу вейпов, кальянов и никотинсодержащей продукции в торговых павильонах. Также ограничена реклама такой продукции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье собираются запретить розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00. Соответствующее предложение выдвинуло краевое министерство промышленности и торговли. Сейчас в регионе запрещено продавать спиртное с 23:00 до 8:00. 

