Дезертировавшим бывшим заключенным грозит до 20 лет тюрьмы

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за дезертирство из армии для бывших заключенных. Об этом свидетельствует опубликованный документ. Поправки касаются статьи Уголовного кодекса «Дезертирство», где для этой категории военнослужащих предлагают ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
«Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части, — наказываются лишением свободы на срок от 10 до 30 лет», — говорится в пояснительной записке к проекту. Документ размещен на сайте правовых актов.
Также в законопроекте предлагается установить уголовную ответственность сроком до 12 лет для бывших заключенных, которые уклоняются от военной службы через симуляцию болезни. За самовольное оставление воинской части экс-заключенными предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Ранее Саратовский областной суд вынес приговор 46-летнему жителю Самарской области, назначив ему 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в госизмене, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов. В период с октября по ноябрь 2023 года обвиняемый Евгений Дубский по собственной инициативе установил контакт с представителями СБУ, передав им схему оборонно-промышленного объекта и данные о сотрудниках предприятия, передает RT.
