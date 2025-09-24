В Подмосковье дан старт одному из крупнейших событий в российской IT-отрасли

В Московской области стартовал Российский интернет-форум (РИФ-2025), являющийся одним из крупнейших событий IT-отрасли страны. Мероприятие проходит до 26 сентября в комплексе «Москоу Кантри Клаб» в Нахабино и собирает представителей власти, бизнеса, отраслевых ассоциаций, медиакомпаний, инвесторов и разработчиков для развития отечественной IT-сферы. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов форума.
«В Подмосковье стартовал Российский интернет-форум (РИФ-2025)... Форум проходит с 24 по 26 сентября в комплексе „Москоу Кантри Клаб“ в Нахабино и традиционно собирает на одной площадке представителей государства, бизнеса, отраслевого сообщества, медиакомпаний, инвесторов и разработчиков», — заявили в пресс-службе.
Главной темой первого дня стала устойчивость отечественного цифрового сектора в условиях внешнего давления и развитие национального цифрового суверенитета. На открывающем пленарном заседании выступил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что несмотря на беспрецедентное информационное и санкционное давление, российская интернет-отрасль демонстрирует быстрый рост.
«По данным РАЭК, экономика российского сегмента интернета второй год растет более чем на 40%. Очень достойные цифры. Это во многом обеспечило наличие мощных национальных платформ, зрелой экосистемы цифровых решений, достаточно серьезной государственной поддержки, работы крупных российских игроков <...> и роста доверия российской аудитории к отечественным интернет-сервисам, к отечественным социальным сетям», — заявил Кириенко.
В ходе выступления он подчеркнул, что Россия входит в тройку мировых лидеров по полноте цифрового суверенитета наряду с США и Китаем. Кириенко напомнил, что в стране действуют отечественные платформы для электронной торговли, видеохостинги, образовательные сервисы, мессенджеры и электронные банки. Спикер также акцентировал внимание на возрастающем международном интересе к опыту России: за последние месяцы представители более 100 стран проявили интерес к российским практикам построения независимой ИТ-инфраструктуры и цифровой безопасности.
Кроме того, на форуме состоялась дискуссия по импортозамещению цифровых платформ и круглый стол «Дети в Интернете: вызовы и международный опыт». Участники обсудили новые инициативы по оценке уровня цифровой безопасности детства и формированию практических рекомендаций по работе с искусственным интеллектом для детей. Также была анонсирована специальная премия «Дети в Рунете», которая впервые пройдет на полях будущей Премии Рунета.
