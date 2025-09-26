Огромные зарплаты: названы должности с заработком от 300 тысяч рублей в Челябинске

В Челябинске в сентябре 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами с достойным доходом и гибким графиком стали врачи, водители и специалисты по работе с мебелью. Специалисты могут зарабатывать 180-300 000 рублей и больше, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«На первом месте в рейтинге — вакансия главного врача в стоматологию. Специалисту предлагают зарплату от 180 000 рублей и процент от выполненных работ. Также работодатель предлагает медицинскую страховку и скидки на лечение не только для самого специалиста, но и для всей семьи», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте в рейтинге — водитель категории Е. Специалисту предлагают работать вахтовым методом и зарабатывать от 195 000 до 330 000 рублей на руки с выплатами дважды в неделю. Командировочные — 1000 рублей в сутки. Причем опытным водителям с правами категории «Е» предлагают работу в автоколонне.
Завершает рейтинг вакансия обивщика мягкой мебели. Специалисты могут зарабатывать от 150 000 до 300 000 рублей на руки, оплата труда — сдельная. Самые работоспособные сотрудники смогут получать 300 000 рублей и больше. Также возможен карьерный рост до заместителя начальника производства. Работники обязаны создавать индивидуальные проекты, работать с материалами и дизайном.
