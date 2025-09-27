На трассе под Екатеринбургом перевернулся автобус. Видео

В результате ДТП перевернулся автобус
В результате ДТП перевернулся автобус

На Пермском тракте произошло ДТП серьезное ДТП. На одном из отбойников лежит перевернутый автобус. Об этом сообщает очевидец аварии.

«С Екатеринбурга в сторону Перми ДТП. Лежит на боку автобус», — передает слова очевидца группа «ВКонтакте „Екатеринбур-Серов“. На месте работают полицейские и скорая помощь.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

