Свердловская область попала в список регионов, излюбленных туристами

Свердловская область попала в список регионов, популярных у туристов. За 2024 год она, совместно с Челябинской и Тюменской областями, собрала больше восьми миллионов поездок. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.
«Уральский федеральный округ показал результат в 3,9 млн туристов. Здесь работает 1982 гостиницы и санатория», — цитирует ведомство РБК.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отчитался о росте числа туристов. За первые семь месяцев 2025 года город посетили 1,3 миллиона человек. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
