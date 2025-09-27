Свердловская область попала в список регионов, излюбленных туристами

Самыми популярными направлениями стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург
Свердловская область попала в список регионов, популярных у туристов. За 2024 год она, совместно с Челябинской и Тюменской областями, собрала больше восьми миллионов поездок. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.

«Уральский федеральный округ показал результат в 3,9 млн туристов. Здесь работает 1982 гостиницы и санатория», — цитирует ведомство РБК.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отчитался о росте числа туристов. За первые семь месяцев 2025 года город посетили 1,3 миллиона человек. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

