В Сивинском округе депутаты переизбрали председателя думы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черенев уже был председателем думы
Черенев уже был председателем думы Фото:

Николай Черенев вновь возглавил думу Сивинского муниципального округа. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты на заседании, которое прошло 29 сентября. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

«Председателем думы Сивинского муниципального округа единогласно избран Николай Черенев. Он работает старшим педагогом Сивинского дома творчества», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ранее Черенев уже занимал должность председателя думы в 2020–2025 годах. Кроме того, депутаты делегировали председателя думы в Совет представительных органов при Законодательном Собрании Пермского края.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Николай Черенев вновь возглавил думу Сивинского муниципального округа. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты на заседании, которое прошло 29 сентября. Об этом сообщает telegram-канал «На местах». «Председателем думы Сивинского муниципального округа единогласно избран Николай Черенев. Он работает старшим педагогом Сивинского дома творчества», — сказано в сообщении. Уточняется, что ранее Черенев уже занимал должность председателя думы в 2020–2025 годах. Кроме того, депутаты делегировали председателя думы в Совет представительных органов при Законодательном Собрании Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...