В Сивинском округе депутаты переизбрали председателя думы

Черенев уже был председателем думы
Николай Черенев вновь возглавил думу Сивинского муниципального округа. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты на заседании, которое прошло 29 сентября. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
«Председателем думы Сивинского муниципального округа единогласно избран Николай Черенев. Он работает старшим педагогом Сивинского дома творчества», — сказано в сообщении.
Уточняется, что ранее Черенев уже занимал должность председателя думы в 2020–2025 годах. Кроме того, депутаты делегировали председателя думы в Совет представительных органов при Законодательном Собрании Пермского края.
