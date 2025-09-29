Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии с успешным освобождением населенного пункта Шандриголово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Военнослужащие дивизии с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Также отмечается, что подразделения дивизии «взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед».
Глава Минобороны подчеркнул, что стойкость и мужество военнослужащих служат примером для подрастающего поколения, а их действия способствуют укреплению обороноспособности страны. Андрей Белоусов также поблагодарил личный состав за верность присяге и выразил уверенность, что дивизия продолжит выполнение боевых задач с честью.
Ранее подразделения Минобороны РФ уже отмечались успешными действиями на донецком направлении, в том числе при освобождении населенного пункта Переездное, что позволило занять более выгодные позиции для дальнейшего наступления. Операции по освобождению стратегически важных населенных пунктов, таких как Купянск и Шандриголово, продолжаются, несмотря на усиленное сопротивление и укрепления со стороны ВСУ.
