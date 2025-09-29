Государство продало долю в «Союзмультфильме»

Государство продало акции АО «Киностудия „Союзмультфильм“», факт приватизации подтвердили в пресс-службе компании, но детали не раскрываются. Поступления от продажи федерального имущества увеличатся на 1,12 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон о бюджете.
«Государство осуществило приватизацию киностудии „Союзмультфильм“, следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год. В документе говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 миллиарда рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации АО „Киностудия „Союзмультфильм““, — сообщает РБК.
Представитель студии уточнил, что сделка содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной. Эксперты оценивают стоимость пакета акций студии вместе с правами на библиотеку мультфильмов не менее чем в 1,2–1,3 млрд рублей.
В приватизируемый актив входят здания, оборудование и лицензия на управление правами «золотой коллекции» мультфильмов. С конца апреля 2022 года сведения об учредителях АО «Киностудия „Союзмультфильм“ скрыты, студия остается стопроцентным государственным активом. В 2024 году компания отчиталась о выручке 624,3 миллиона рублей и чистой прибыли 170,2 миллиона рублей, при этом общая выручка оценивается более чем в два миллиарда рублей.
