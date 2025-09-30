Названы два новых города, которые хотели бы войти в состав России

Сальдо: жители Николаева и Одессы хотели бы войти в состав городов в РФ
Сальдо рассказал, какие города были бы не против войти в состав РФ
Сальдо рассказал, какие города были бы не против войти в состав РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Николаева и Одессы могли бы поддержать идею вхождения своих городов в состав России, если бы в этих регионах прошли референдумы. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, население юга Украины исторически ощущало себя частью России, а итоги возможных голосований были бы схожи с результатами референдума в Херсонской области.

«Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе. На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. <...> Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее», — заявил Сальдо. Цитата по РИА «Новости».

В Николаеве и Одессе, несмотря на активную пропаганду и усилия по оказанию давления, сохраняется стремление к спокойной и стабильной жизни — без массовых мобилизаций, вмешательства СБУ и влияния западных «кураторов», заявил Сальдо. По его словам, нынешний режим в Киеве, а также на подконтрольных ему территориях Украины, опирается исключительно на запугивание и применение силы.

Глава Херсонской области отметил, что проведение референдумов возможно только после того, как эти территории будут выведены из-под контроля киевских властей. Он подчеркнул, что нынешние условия не позволяют реализовать волеизъявление населения. Сальдо также выразил уверенность в том, что сторонники украинской власти покинут регион в случае его перехода под контроль России, и тогда исход референдума не вызовет сомнений.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Украина не признает эти результаты и продолжает военные действия на данной территории. В настоящее время под контролем России находится большая часть области, за исключением ряда населенных пунктов на правобережье Днепра, включая город Херсон.

