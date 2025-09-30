Чехию уличили в связях с украинскими террористами

Чешскую НПО заподозрили в связях с ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Источник считает, что на складе чешской НПО в Украине хранилась военная продукция
Источник считает, что на складе чешской НПО в Украине хранилась военная продукция Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чешская неправительственная организация (НПО), ранее подозревавшаяся в связях с чеченскими боевиками, может быть уличена в сотрудничестве с украинскими террористами после недавнего пожара на ее складе на Украине. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Декларируя своими целями оказание гуманитарной помощи и содействие гражданскому обществу, эта организация в очередной раз может быть уличена в связях с уже украинскими террористами», — рассказал источник агентству. По его данным, на складе, принадлежавшем чешской НПО, предположительно хранилась продукция военного назначения.

Ранее чешские СМИ сообщали о крупном пожаре на складе НПО, не раскрывая подробностей инцидента. Местные жители утверждали, что слышали взрывы и ощущали запах пороха. Представители организации заявляли, что на складе находились лишь гигиенические принадлежности, стройматериалы и топливные брикеты. Однако чешские журналисты со ссылкой на свои источники отмечали возможность хранения военной продукции. Источник агентства пояснил, что официально организация заявляет о гуманитарных целях и поддержке гражданского общества, однако ее деятельность вызывает вопросы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чешская неправительственная организация (НПО), ранее подозревавшаяся в связях с чеченскими боевиками, может быть уличена в сотрудничестве с украинскими террористами после недавнего пожара на ее складе на Украине. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. «Декларируя своими целями оказание гуманитарной помощи и содействие гражданскому обществу, эта организация в очередной раз может быть уличена в связях с уже украинскими террористами», — рассказал источник агентству. По его данным, на складе, принадлежавшем чешской НПО, предположительно хранилась продукция военного назначения. Ранее чешские СМИ сообщали о крупном пожаре на складе НПО, не раскрывая подробностей инцидента. Местные жители утверждали, что слышали взрывы и ощущали запах пороха. Представители организации заявляли, что на складе находились лишь гигиенические принадлежности, стройматериалы и топливные брикеты. Однако чешские журналисты со ссылкой на свои источники отмечали возможность хранения военной продукции. Источник агентства пояснил, что официально организация заявляет о гуманитарных целях и поддержке гражданского общества, однако ее деятельность вызывает вопросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...