В российском регионе выпал первый снег

В Иркутской области выпал первый снег. Осадки зафиксированы в Саянске, Куйтуне, а также в Черемхово и Иркутске.
«Осенний снег накрыл Иркутскую область. Белый и пушистый повалил с неба ночью, с утра многих ждал сюрприз», — сообщил telegram-канал Babr Mash. В социальных сетях жители региона делятся фотографиями и видео первого снега, отмечая необычное сочетание белого покрова с еще зеленой и желтой листвой.
Снежный покров оказался особо заметным в Черемхово, где улицы накрыло плотным слоем снега. В Иркутске и Ангарске осадки были менее интенсивными: снег быстро растаял, не задержавшись на асфальте.
По прогнозам синоптиков, мокрый снег в Иркутской области продлится до пятницы, 3 октября. После этого ожидается первая в сезоне холодная ночь с отрицательными температурами, а к выходным морозы сохранятся.
Ранее первый снег выпал в Пермском Крае, Челябинской области, Свердловской области. По словам синоптиков, около 30% территории России покрыто снегом, и в ближайшие дни он не растает из-за сохраняющейся холодной погоды.
В Москве же ожидается возвращение классического бабьего лета — город окажется под воздействием антициклона. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в столице установится теплая и сухая погода, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.