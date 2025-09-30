Атака украинских дронов вызвала пожары в нескольких регионах России: карта БПЛА за 30 сентября

За ночь над регионами РФ перехвачен и уничтожен 81 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны. В числе регионов значится Воронежская, Белгородская, Ростовская, Курская и Волгоградская области.
В Волгоградской области в результате сбития БПЛА случилось два крупных возгорания сухой травы. Также дроны были уничтожены и перехвачены над Тарасовским, Миллеровским, Каменским, Чертковским и Шолоховским районами Ростовской области. В части из них случились пожары из-за падения фрагментов БПЛА.
Схожая ситуация и в Белгородской области, где в поселке Майский из-за осколков дронов загорелась хозпостройка. Также в нескольких российских регионах вводился режим беспилотной опасности. Кроме того, ночью действовали ограничения сразу в нескольких аэропортах страны. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 30 сентября — в материале URA.RU.
Массированная атака беспилотников
В ночь на 30 сентября дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Согласно официальной информации, в небе над Воронежской областью было ликвидировано 26 дронов, над Белгородской областью — 25, над Ростовской областью — 12, над Курской областью — 11, а над Волгоградской областью 7 беспилотников.
Волгоградская область: два крупных пожара
Средства ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА. Из-за падения осколков беспилотников случились крупные пожары сухой травы недалеко от Волгограда. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами», — сказал Бочаров. Его слова приводит официальный аккаунт администрации Волгоградской области в telegram-канале.
Также в трех населенных пунктах Светлоярского района зафиксированы перебои в электроснабжении. В настоящее время на месте аварии ведутся восстановительные работы ремонтными бригадами. Согласно предварительным данным, разрушения объектов инфраструктуры отсутствуют, пострадавших среди населения не зарегистрировано.
Ростовская область: возгорания из-за дронов
Украинские беспилотники были успешно перехвачены над территориями Тарасовского, Миллеровского, Каменского, Чертковского и Шолоховского районов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате инцидента в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве зарегистрированы два очага возгорания. Оба, по словам главы региона, были быстро локализованы. Пострадавших и жертв в результате происшествий нет.
Белгородская область: пожар в хозпостройке
В поселке Майский в результате падения обломков БПЛА загорелась хозяйственная постройка. Кроме того, осколками дронов были повреждены фасад жилого здания и легковой автомобиль. Жертв и пострадавших среди местных жителей не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Где была объявлена беспилотная опасность
На территории Воронежской и Пензенской областей официальные власти сообщали о введении режима опасности БПЛА. Опасность угрозы дронов также была введена в Ставропольском крае. Ближе к утру ограничения были сняты.
Какие аэропорты временно не работали
Прошедшей ночью временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Волгограда, Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское). Рано утром работа аэропортов была восстановлена. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.