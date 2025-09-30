Сбербанк купил пакет акций «Союзмультфильма»

Срочная новость
Сбербанк осуществил приобретение доли акций киностудии «Союзмультфильм». В Министерстве финансов сообщили, что в 2025 году в бюджет дополнительно поступило около 30 млрд рублей за счет реализации активов, переданных в собственность Российской Федерации на основании судебных решений. Об этом сообщает ТАСС.
