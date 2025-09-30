Стало известно, кто стал покупателем пакета акций «Союзмультфильма»

Киностудия «Союзмульфильм» была приватизирована государством, а ее пакет акций приобрел Сбербанк. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Российской Федерации.

«В 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства был реализован пакет акций АО „Киностудия „Союзмультфильм“. Покупателем данного пакета акций выступило ПАО „Сбербанк““, — сказано в сообщении. Его публикует ТАСС.

Рост доходов федерального бюджета от приватизации преимущественно был обусловлен поступлениями по этой сделке. Сумма составила 1,118 миллиарда рублей.

Ранее отмечалось, что в приватизируемый актив входят здания, оборудование и права на управление так называемой «золотой коллекцией» мультфильмов. С конца апреля 2022 года информация о владельцах АО «Киностудия „Союзмультфильм“» не раскрывается, студия полностью принадлежит государству. В 2024 году компания получила выручку в размере 624,3 миллиона рублей и чистую прибыль 170,2 миллиона рублей. Общая выручка оценивается более чем в два миллиарда рублей.

