Свердловский облсуд вынес приговор пятерым мужчинам, устроившим массовую драку со смертельным исходом в Екатеринбурге на улице Сухоложская, 9. Обвиняемым назначили от 3 до 18 лет лишения свободы, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Суд признал Манучехра К., Сафарбека Х., Файзиддина А. и Джахонгира М. виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемом деянии, им назначено наказание от трех до пяти лет колонии общего режима», — пояснили там. Бахтовару Х. назначили 18 лет колонии строго режима, так как его признали виновным не только в хулиганстве с применением оружия, но и убийстве и покушении.
Все пятеро заявили, что сожалеют о случившимся. Джахонгира уверял, что не виноват и «оказался не в том месте, не в то время». Он извинился лишь за то, что не помог жертве.
Трагедия произошла в микрорайоне Вторчермет ночью 20 апреля в 2024 году. У Файзиддина и Бахтовара возник конфликт с двумя мужчинами. Бахтовар ударил одного из них по лицу, и началась драка, к которой присоединились Манучехр, Сафарбек и Файзиддин. Вскоре Сафарбек достал нож и ударил одного потерпевшего в грудь, а второго — в живот. Первый скончался, а второго удалось спасти. Через несколько дней преступников задержали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!