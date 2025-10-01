01 октября 2025

Суд вынес суровый приговор участникам смертельной драки в Екатеринбурге. Фото

Свердловский облсуд вынес приговор пятерым мужчинам, устроившим массовую драку со смертельным исходом в Екатеринбурге на улице Сухоложская, 9. Обвиняемым назначили от 3 до 18 лет лишения свободы, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Суд признал Манучехра К., Сафарбека Х., Файзиддина А. и Джахонгира М. виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемом деянии, им назначено наказание от трех до пяти лет колонии общего режима», — пояснили там. Бахтовару Х. назначили 18 лет колонии строго режима, так как его признали виновным не только в хулиганстве с применением оружия, но и убийстве и покушении.

Все пятеро заявили, что сожалеют о случившимся. Джахонгира уверял, что не виноват и «оказался не в том месте, не в то время». Он извинился лишь за то, что не помог жертве.

Трагедия произошла в микрорайоне Вторчермет ночью 20 апреля в 2024 году. У Файзиддина и Бахтовара возник конфликт с двумя мужчинами. Бахтовар ударил одного из них по лицу, и началась драка, к которой присоединились Манучехр, Сафарбек и Файзиддин. Вскоре Сафарбек достал нож и ударил одного потерпевшего в грудь, а второго — в живот. Первый скончался, а второго удалось спасти. Через несколько дней преступников задержали.

