Восьмому по счету замглавы Нижневартовска прочат отставку. Инсайд

Замглавы Нижневартовска Котову прочат отставку и переход на пост советника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В администрации Нижневартовска на улице Таежной грядут кадровые перестановки
В администрации Нижневартовска на улице Таежной грядут кадровые перестановки Фото:

Восьмому по счету замглавы Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Кощенко прочат отставку. Источники URA.RU в местном политическом истеблишменте сообщают, что к заместителю по соцразвитию Дмитрию Котову, назначенному на эту должность только в феврале, появились вопросы у окружных кураторов профильных блоков.

«Котов может сохраниться в мэрии, но не в должности. Ему прочат ставку советника главы города.», — отмечает инсайдер.

Кроме того, в кулуарах сообщают о возможном уходе еще одного зама Кощенко Сергея Ефремова, который курирует силовой и экологический блоки. Он, как и Котов, недавно утвержден в должности, занял ее в мае. «Но пока решение окончательно не принято», — уточняет собеседник.

Информацию о кадровых перестановках подтвердили четыре не связанных между собой источника. Котов и Ефремов не ответили на звонки журналистов агентства.

Собеседники в политическом истеблишменте добавляют, что отставка Котова с поста зама по социальным вопросам может произойти уже в пятницу 3 октября. Источник в мэрии уточнил, что официального решения по указанным вопросам пока нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восьмому по счету замглавы Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Кощенко прочат отставку. Источники URA.RU в местном политическом истеблишменте сообщают, что к заместителю по соцразвитию Дмитрию Котову, назначенному на эту должность только в феврале, появились вопросы у окружных кураторов профильных блоков. «Котов может сохраниться в мэрии, но не в должности. Ему прочат ставку советника главы города.», — отмечает инсайдер. Кроме того, в кулуарах сообщают о возможном уходе еще одного зама Кощенко Сергея Ефремова, который курирует силовой и экологический блоки. Он, как и Котов, недавно утвержден в должности, занял ее в мае. «Но пока решение окончательно не принято», — уточняет собеседник. Информацию о кадровых перестановках подтвердили четыре не связанных между собой источника. Котов и Ефремов не ответили на звонки журналистов агентства. Собеседники в политическом истеблишменте добавляют, что отставка Котова с поста зама по социальным вопросам может произойти уже в пятницу 3 октября. Источник в мэрии уточнил, что официального решения по указанным вопросам пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...