Восьмому по счету замглавы Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Кощенко прочат отставку. Источники URA.RU в местном политическом истеблишменте сообщают, что к заместителю по соцразвитию Дмитрию Котову, назначенному на эту должность только в феврале, появились вопросы у окружных кураторов профильных блоков.
«Котов может сохраниться в мэрии, но не в должности. Ему прочат ставку советника главы города.», — отмечает инсайдер.
Кроме того, в кулуарах сообщают о возможном уходе еще одного зама Кощенко Сергея Ефремова, который курирует силовой и экологический блоки. Он, как и Котов, недавно утвержден в должности, занял ее в мае. «Но пока решение окончательно не принято», — уточняет собеседник.
Информацию о кадровых перестановках подтвердили четыре не связанных между собой источника. Котов и Ефремов не ответили на звонки журналистов агентства.
Собеседники в политическом истеблишменте добавляют, что отставка Котова с поста зама по социальным вопросам может произойти уже в пятницу 3 октября. Источник в мэрии уточнил, что официального решения по указанным вопросам пока нет.
