В гордуме Челябинска поддержали введение карты водителя для электросамокатчиков

На круглом столе в Челябинске председатели городских дум Челябинска, Екатеринбурга, Перми и других муниципалитетов поделились опытом решения проблемы электросамокатов, из-за которых в городах резко ухудшилась ситуация с травматизмом пешеходов. Спикеры выразили готовность поддержать введение карт водителя для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ).
«На заседании думы 27 мая в правилах благоустройства мы ввели перечень ограничений относительно размещения средств индивидуальной мобильности. Самокаты не могут быть размещены в парках, скверах, на территории, где запрещено передвижение средств индивидуальной мобильности, на узких тротуарах, остановках и так далее. В Челябинске определены места парковки СИМ, нанесена разметка. Кроме того, предусмотрены механизмы перемещения неправильно припаркованного самоката на спецстоянку», — сообщил спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков.
По его словам, для возврата своего средства владелец должен подтвердить право собственности и возместить расходы муниципалитета, связанные с эвакуацией. Челябинской городской думой совместно с администрацией города проработана инициатива о введении штрафов за оставление самоката в неположенном месте. Законопроект об этом принят в первом чтении, сейчас проект дорабатывается с учетом поступающих предложений, замечаний и дополнений.
Председатель гордумы Перми Дмитрий Малютин рассказал о своем опыте решения проблемы. В Перми закрыли для СИМ, принадлежащих компаниям, сдающим самокаты в аренду, центр города. По его словам, острота проблемы была снята. Однако компании, занимающиеся кикшерингом, оспаривают решение в суде, заявляя, что запретить им работать могут федеральные, но никак не муниципальные власти. Тем не менее, уже в трех инстанциях суд подтвердил правоту городских властей.
В Тюмени решено провести исследование, чтобы узнать мнение самих самокатчиков, как сделать так, чтобы не нарушить их интересы, и при этом обеспечить безопасность пешеходов. Исследование будет проводиться на базе местного вуза.
Спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий сообщила о мерах, предпринимаемых для регулирования деятельности компаний, работающих в сфере аренды самокатов. Однако, по ее мнению, помимо арендных самокатов угрозу для пешеходов представляют и СИМ, принадлежащие частным владельцам. Гурарий предложила внести изменения в федеральное законодательство, которые позволили бы идентифицировать водителей не только арендных, но и личных самокатов. Это позволило бы привлекать их к ответственности за нарушения ПДД.
«Анна Гурарий предлагает ввести специальный вид прав — карту для водителей электросамокатов. Мы готовы подписаться под этой инициативой», — заявил спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков. Его коллеги из Волгограда, Перми и других муниципалитетов также поддержали инициативу. При этом они отметили, что СИМ являются современным и экологичным средством передвижения, но водители самокатов не должны нарушать ПДД и представлять угрозу для пешеходов.
