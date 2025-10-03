03 октября 2025

Концертный директор Успенской опроверг отмену концерта в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление певицы должно было пройти в ККТ «Космос» 3 октября
Выступление певицы должно было пройти в ККТ «Космос» 3 октября Фото:

Концертный директор Любови Успенской прокомментировал отмену концерта певицы в Екатеринбурге на фоне травмы руки. Заявление Александр Иваненко опубликовал в соцсетях.

«От лица концертного директора артистки поясняю: концерт в Екатеринбурге не отменен, а перенесен на 21 ноября. Все запланированные концерты состоятся», — сообщил Иваненко на своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

В беседе с «Известиями» он также опроверг информацию о том, что Успенская сломала руку. «У нее все нормально с рукой. <...> У нас все хорошо», — заявил Иваненко.

Прокомментировать ситуацию со здоровьем певицы, по его словам, будет возможно только в воскресенье вечером. Ранее сообщалось, что именно перелом руки стал причиной отмены концерта в ККТ «Космос».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концертный директор Любови Успенской прокомментировал отмену концерта певицы в Екатеринбурге на фоне травмы руки. Заявление Александр Иваненко опубликовал в соцсетях. «От лица концертного директора артистки поясняю: концерт в Екатеринбурге не отменен, а перенесен на 21 ноября. Все запланированные концерты состоятся», — сообщил Иваненко на своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). В беседе с «Известиями» он также опроверг информацию о том, что Успенская сломала руку. «У нее все нормально с рукой. <...> У нас все хорошо», — заявил Иваненко. Прокомментировать ситуацию со здоровьем певицы, по его словам, будет возможно только в воскресенье вечером. Ранее сообщалось, что именно перелом руки стал причиной отмены концерта в ККТ «Космос».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...