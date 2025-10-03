Концертный директор Успенской опроверг отмену концерта в Екатеринбурге

Концертный директор Любови Успенской прокомментировал отмену концерта певицы в Екатеринбурге на фоне травмы руки. Заявление Александр Иваненко опубликовал в соцсетях.
«От лица концертного директора артистки поясняю: концерт в Екатеринбурге не отменен, а перенесен на 21 ноября. Все запланированные концерты состоятся», — сообщил Иваненко на своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
В беседе с «Известиями» он также опроверг информацию о том, что Успенская сломала руку. «У нее все нормально с рукой. <...> У нас все хорошо», — заявил Иваненко.
Прокомментировать ситуацию со здоровьем певицы, по его словам, будет возможно только в воскресенье вечером. Ранее сообщалось, что именно перелом руки стал причиной отмены концерта в ККТ «Космос».
