Ночью над Новгородской областью сбиты два беспилотника

БПЛА были уничтожены в Новгородской области
БПЛА были уничтожены в Новгородской области Фото:

Силами ПВО минувшей ночью над территорией Новгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов, выразив благодарность подразделениям ПВО за успешную работу.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Власти Новгородской области обращаются к жителям с просьбой проявлять бдительность и осторожность.

Силами ПВО минувшей ночью над территорией Новгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов, выразив благодарность подразделениям ПВО за успешную работу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Власти Новгородской области обращаются к жителям с просьбой проявлять бдительность и осторожность.
