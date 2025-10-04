Ночью над Новгородской областью сбиты два беспилотника

БПЛА были уничтожены в Новгородской области
Силами ПВО минувшей ночью над территорией Новгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов, выразив благодарность подразделениям ПВО за успешную работу.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Власти Новгородской области обращаются к жителям с просьбой проявлять бдительность и осторожность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!