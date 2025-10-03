Угроза БПЛА объявлена в регионе
Жителям Пермского края 4 октября начали поступать экстренные сообщения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. С 13:45 предупреждения рассылает РСЧС.
«Внимание, угроза беспилотной опасности в Пермском крае 4 октября. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.
Ранее, ночью 3 октября, в Пермском крае также вводился режим беспилотной опасности. Жителям региона рекомендовали укрыться в безопасном месте.
Предупреждения пришли от РСЧС
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!