Жителям Пермского края 4 октября начали поступать экстренные сообщения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. С 13:45 предупреждения рассылает РСЧС.

«Внимание, угроза беспилотной опасности в Пермском крае 4 октября. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.

Ранее, ночью 3 октября, в Пермском крае также вводился режим беспилотной опасности. Жителям региона рекомендовали укрыться в безопасном месте.

