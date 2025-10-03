03 октября 2025

В Прикамье заработал уникальный медцентр для шопоголиков и игроманов

В Перми начал работу первый в регионе Центр аддиктологии
В центре помогают избавиться от зависимостей, в том числе от игромании
В Перми начал работу первый в регионе Центр аддиктологии — специализированное отделение для оказания помощи пациентам с различными формами зависимостей: от пристрастия к алкоголю, до шопоголизма и игромании. В учреждении работает целая команда специалистов, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.

«В Центре помощь оказывают медицинские психологи, психотерапевты, психиатры и психиатры-наркологи. Каждому обратившемуся за помощью будут доступны консультации, лечение и реабилитация. Пациентов мы сопровождаем и на послереабилитационном этапе, с целью профилактики рецидивов», — рассказал главный врач ПККНД Дмитрий Михневич, сообщается на сайте Минздрава. Центр рассчитан на пациентов всех возрастных групп, включая детей и подростков. Здесь оказывают помощь при алкогольной, наркотической, никотиновой зависимости, а также при расстройствах, связанных с азартными и компьютерными играми, пищевом поведении и компульсивном шопинге. 

Центр расположился на базе диспансерно-поликлинического отделения Пермского краевого клинического наркологического диспансера по адресу улица Петропавловская, 74. При организации Центра помещения прошли комплексную реконструкцию: здание было полностью обновлено в сжатые сроки.

