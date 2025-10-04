Брянская область снова под атаками беспилотников: обстановка на 4 октября

В результате удара украинских вооруженных сил по поселку городского типа Погар Брянской области ранен мирный житель. Атака была осуществлена с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов «Дартс», целью которой стал местный автовокзал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в telegram-канале.
В результате этого террористического акта повреждены два пассажирских микроавтобуса. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Врачи делают все возможное для его скорейшего выздоровления.
Жителям напоминают о необходимости сохранять осторожность и выполнять инструкции экстренных служб. О том, что произошло в Брянской области и какая обстановка в регионе сейчас — в материале URA.RU.
Ночь под тревогу
Около полуночи в регионе прозвучало экстренное предупреждение: «Беспилотная опасность!». Жителей призвали оставаться в домах, укрываться в помещениях без окон и при любой возможности направляться в безопасные места. К утру власти сообщили о результатах работы систем противовоздушной обороны. По словам губернатора Александра Богомаза, над территорией области за ночь было уничтожено сразу 27 беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На местах работали оперативные и экстренные службы.
Новые атаки днем
Ситуация продолжала обостряться. Днем, около двух часов дня, ПВО сбила еще два беспилотника. Богомаз поблагодарил военных и подчеркнул, что благодаря слаженной работе подразделений удалось избежать жертв и разрушений. Позже, в 17:45, губернатор сообщил о ликвидации еще одного дрона. Все инциденты фиксировались по схожему сценарию: угроза, работа ПВО, сообщения о безопасности населения.
Удар по Погару
На фоне отраженных атак самой серьезной новостью дня стало сообщение о прямом ударе по поселку Погар. По данным властей, украинские формирования применили ударные дроны «Дартс» и целенаправленно атаковали местный автовокзал. В результате был ранен мирный житель, повреждены два пассажирских микроавтобуса. Пострадавший мужчина доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь. Губернатор пожелал ему скорейшего выздоровления. На месте работают экстренные и правоохранительные службы.
Обстановка в регионе
По заявлениям властей, несмотря на интенсивность атак, ситуация остается под контролем. Системы ПВО продолжают фиксировать и уничтожать вражеские беспилотники, оперативные службы работают в постоянном режиме. Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности: при тревоге укрываться в помещениях, избегать открытых пространств и сразу информировать службы о подозрительных объектах.
Погар: приграничный поселок под прицелом
География и расположение
Погар — поселок городского типа, административный центр Погарского района Брянской области. Он находится на берегу реки Судость, в 120 километрах к юго-западу от Брянска. До Киева по прямой линии около 300 километров, по автодорогам — более 370.
Население и экономика
В Погаре живет около 9,5 тысячи человек. Для района это крупный поселок, в котором сосредоточены транспортные узлы, социальная и промышленная инфраструктура. Погар известен на всю страну своей табачной фабрикой — единственным в России предприятием, выпускающим сигары. Также здесь работают пищевые и перерабатывающие производства, мясокомбинат, предприятия по выпуску консервов и овощной продукции.
История и значимость
Первые упоминания о Погаре относятся к XII веку, когда поселение называлось Радогощем. В разные времена оно было торговым и административным центром, переживало нашествия и пожары, смену государственности. Сегодня Погар остается важным культурным и хозяйственным центром юго-западной части Брянской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.