Брянская область снова под атаками беспилотников: обстановка на 4 октября

Дроны ВСУ атаковали поселок Погар Брянской области
ВСУ, при атаке поселка Погар, использовали дроны типа «Дартс»
ВСУ, при атаке поселка Погар, использовали дроны типа «Дартс»
В результате удара украинских вооруженных сил по поселку городского типа Погар Брянской области ранен мирный житель. Атака была осуществлена с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов «Дартс», целью которой стал местный автовокзал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в telegram-канале.

В результате этого террористического акта повреждены два пассажирских микроавтобуса. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Врачи делают все возможное для его скорейшего выздоровления.

Жителям напоминают о необходимости сохранять осторожность и выполнять инструкции экстренных служб. О том, что произошло в Брянской области и какая обстановка в регионе сейчас — в материале URA.RU. 

Ночь под тревогу

Около полуночи в регионе прозвучало экстренное предупреждение: «Беспилотная опасность!». Жителей призвали оставаться в домах, укрываться в помещениях без окон и при любой возможности направляться в безопасные места. К утру власти сообщили о результатах работы систем противовоздушной обороны. По словам губернатора Александра Богомаза, над территорией области за ночь было уничтожено сразу 27 беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На местах работали оперативные и экстренные службы.

Новые атаки днем

Ситуация продолжала обостряться. Днем, около двух часов дня, ПВО сбила еще два беспилотника. Богомаз поблагодарил военных и подчеркнул, что благодаря слаженной работе подразделений удалось избежать жертв и разрушений. Позже, в 17:45, губернатор сообщил о ликвидации еще одного дрона. Все инциденты фиксировались по схожему сценарию: угроза, работа ПВО, сообщения о безопасности населения.

Удар по Погару

На фоне отраженных атак самой серьезной новостью дня стало сообщение о прямом ударе по поселку Погар. По данным властей, украинские формирования применили ударные дроны «Дартс» и целенаправленно атаковали местный автовокзал. В результате был ранен мирный житель, повреждены два пассажирских микроавтобуса. Пострадавший мужчина доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь. Губернатор пожелал ему скорейшего выздоровления. На месте работают экстренные и правоохранительные службы.

Обстановка в регионе

По заявлениям властей, несмотря на интенсивность атак, ситуация остается под контролем. Системы ПВО продолжают фиксировать и уничтожать вражеские беспилотники, оперативные службы работают в постоянном режиме. Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности: при тревоге укрываться в помещениях, избегать открытых пространств и сразу информировать службы о подозрительных объектах.

Погар: приграничный поселок под прицелом

География и расположение

Погар — поселок городского типа, административный центр Погарского района Брянской области. Он находится на берегу реки Судость, в 120 километрах к юго-западу от Брянска. До Киева по прямой линии около 300 километров, по автодорогам — более 370.

Население и экономика

В Погаре живет около 9,5 тысячи человек. Для района это крупный поселок, в котором сосредоточены транспортные узлы, социальная и промышленная инфраструктура. Погар известен на всю страну своей табачной фабрикой — единственным в России предприятием, выпускающим сигары. Также здесь работают пищевые и перерабатывающие производства, мясокомбинат, предприятия по выпуску консервов и овощной продукции.

История и значимость

Первые упоминания о Погаре относятся к XII веку, когда поселение называлось Радогощем. В разные времена оно было торговым и административным центром, переживало нашествия и пожары, смену государственности. Сегодня Погар остается важным культурным и хозяйственным центром юго-западной части Брянской области.

