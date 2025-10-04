Санду поддержала протестующих в Грузии

Президент Молдавии Майя Санду выразила поддержку протестующим в Грузии, где во время акций в Тбилиси пострадали 14 сотрудников полиции. Акции проходят на фоне выборов в органы местного самоуправления. Свое заявление президент опубликовала на своей странице в X
«Мои мысли с народом Грузии, который защищает свободу и свое европейское будущее. Демократию невозможно заставить молчать. Молдова на вашей стороне», — написала Санду.
Столкновения между протестующими и полицией произошли на центральных улицах Тбилиси. Собравшиеся организовали "мирную акцию протеста" на фоне проходящих в стране выборов. URA.RU следит за ходом шествия в режиме онлайн.
