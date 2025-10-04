04 октября 2025
03 октября 2025

В Ноябрьске произошел пожар в местной столовой

Пострадавших в результате пожара нет
В субботу, 4 октября, в столовой Ноябрьска (ЯНАО) произошел пожар. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС), возгорание удалось ликвидировать еще до прибытия пожарных.

«В 16:23 выезд пожарной части, ул. Магистральная, д.113Г, столовая „Сели-Поели“. Ликвидация до прибытия», — говорится в сообщении в официальной группе ЕДДС во «ВКонтакте».

По информации дежурных диспетчеров, в результате инцидента в столовой поврежден только потолочный светильник на площади 0,5 квадратных метров. Пострадавших нет.

