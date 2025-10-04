04 октября 2025

Жителя Пермского края с опасной болезнью отправили на принудительное лечение

Пациент с туберкулезом отказывался от лечения
В Пермском крае суд принял решение о принудительной госпитализации местного жителя. Мужчина представлял угрозу заражения окружающих туберкулезом, но отказывался от лечения. С материалами дела знакомит Куединский районный суд.

«Суд удовлетворил требование прокурора о недобровольной госпитализации. Мужчина с заразной формой туберкулеза неоднократно самовольно покидал медучреждение, уклонялся от обследования и лечения, создавая угрозу распространения инфекции. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что судебные приставы изолировали пермяков с опасной болезнью, которые могли заразить сотни людей. Суд обязал их пройти необходимый курс лечения. 

