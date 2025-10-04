Высшее военное руководство западных стран, включая НАТО, осознает угрозу глобальной катастрофы при неосторожных действиях и внимательно следит за заявлениями президента России Владимира Путина. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью телеканалу «Россия-1».
«Речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. И все они знают, даже не зная русского языка. Все знают, все понимают», — заявил Патрушев в эфире федерального телеканала.
По словам помощника президента, военное руководство западных стран отличается от политического тем, что осознает последствия своих шагов и масштаб возможных угроз. Военные, в отличие от политиков, не стремятся к эскалации и понимают, что продолжение конфронтации может привести к катастрофическим последствиям для всего мира. Патрушев подчеркнул, что западные политики зачастую не осознают вызовы, которые их действия создают на международной арене.
Патрушев заявил, что Вооруженные силы России обладают преимуществом над армией Соединенных Штатов. Он также отметил важную роль общественной поддержки внутри страны и обратил внимание на консолидацию западных государств, выступающих против России в условиях нынешней международной обстановки, передает «Царьград».
