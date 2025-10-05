Полежайкин из «Папиных дочек» задолжал по алиментам своим детям

Актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», прокомментировал появление своего имени в реестре злостных неплательщиков алиментов. Он заявил, что оказался в нем после обращений бывшей супруги. Его задолженность по алиментам составляет 224 тысячи рублей, а общая сумма долгов по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей. Из них около 1,8 миллиона приходится на кредитные обязательства.
По словам актера, бывшая жена подала на алименты несколько лет назад — на их общего сына и на ее дочь, над которой он признал отцовство в период брака. «На алименты она подала еще года три-четыре назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней», — сказал Казаков в беседе с корреспондентами РИА Новости.
Он добавил, что признанная им дочь не живет ни с ним, ни со своей матерью. По словам актера, он предлагал бывшей супруге забрать исполнительные листы о взыскании алиментов, так как их общий ребенок находится на его попечении, и сам не стал подавать встречный иск о взыскании алиментов с неё.
