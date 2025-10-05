В МИД РФ опровергли дипфейк на основе интервью Захаровой. Видео

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что голос Захаровой был сгенерирован
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что голос Захаровой был сгенерирован

Министерство иностранных дел (МИД) России опровергло дипфейк, сделанный на основе интервью официального представителя МИД Марии Захаровой для радио Sputnik. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсетях.

«Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры из интервью», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МИД РФ.

По данным министерства, в поддельном видео использовали настоящий видеоряд из интервью, но поверх наложили изменtнную аудиодорожку. В ней звучали сгенерированные фразы об Украине и ходе спецоперации вместо реального разговора о выборах в Молдавии. В МИД РФ призвали проверять информацию из соцсетей через официальные источники.

Ранее похожий дипфейк с Захаровой появлялся в конце сентября. Он распространялся в казахстанских онлайн-сообществах. В том видео на реальное изображение наложили сгенерированную нейросетью мимику и голос Захаровой, будто бы она комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Генассамблее ООН. В министерстве заявили, что цель этой подделки — поссорить Россию и Казахстан и вызвать сильную эмоциональную реакцию у зрителей, пишет RT.

