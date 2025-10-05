Министерство иностранных дел (МИД) России опровергло дипфейк, сделанный на основе интервью официального представителя МИД Марии Захаровой для радио Sputnik. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсетях.
«Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры из интервью», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МИД РФ.
По данным министерства, в поддельном видео использовали настоящий видеоряд из интервью, но поверх наложили изменtнную аудиодорожку. В ней звучали сгенерированные фразы об Украине и ходе спецоперации вместо реального разговора о выборах в Молдавии. В МИД РФ призвали проверять информацию из соцсетей через официальные источники.
Ранее похожий дипфейк с Захаровой появлялся в конце сентября. Он распространялся в казахстанских онлайн-сообществах. В том видео на реальное изображение наложили сгенерированную нейросетью мимику и голос Захаровой, будто бы она комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Генассамблее ООН. В министерстве заявили, что цель этой подделки — поссорить Россию и Казахстан и вызвать сильную эмоциональную реакцию у зрителей, пишет RT.
