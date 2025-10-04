04 октября 2025

Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов не вошел в состав магнитогорского «Металлурга»

Кузнецов не вошел в заявку «Металлурга» на выездную серию
Челябинскому хоккеисту, обладателю Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Евгению Кузнецову не гарантировали место в магнитогорском «Металлурге». Об этом сообщил главный тренер клуба Андрей Разин.

«Кузнецову не гарантировано место в составе. Будем пробовать, варианты есть. Но ломать то, что сейчас построено, не будем», — сообщил Разин журналистам, пишет РИА Новости.

Ранее появилась информация, что нападающий не вошел в список заявки «Металлурга» на выездную серию. Она закончится 7 октября встречей с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Форвард Евгений Кузнецов, являющийся воспитанником хоккейной школы «Трактор», подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» на один год в КХЛ. В апреле 33-летний игрок расторг соглашение с петербургским СКА.

