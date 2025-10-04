В ночь на 6 октября в Екатеринбурге можно заметить лунное гало. Необычное природное явление возникает, когда вокруг небесного светила появляется вторичное свечение. Фотографиями магической луны делятся очевидцы.
Яркое свечение возникает, когда мелкие кристаллы, рассеянные в воздухе, отражают свет от своего источника. В данном случае, яркий круг появляется от Луны.
Ранее в Свердловской области из-за магнитных бурь можно было увидеть северное сияние. Необычное природное явление украшало звездное небо в регионе на протяжении нескольких дней.
