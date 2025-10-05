Самое материально обеспеченное население живет в ЯНАО и ХМАО

Ямал возглавил рейтинг регионов России по материальному достатку населения, набрав максимальное количество баллов в исследовании аналитиков РИА Новости. Чуть отстала от лидера Югра — 99,31 балл и вторая строчка в топе субъектов.
«Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения. Рейтинговый бал по итогам 2024 года, Ямал — 100, ХМАО — 99,31», — сообщили эксперты.
Отмечается, что ЯНАО становится лидером уже не в первый раз, аналогичный результат был зафиксирован по итогам 2023 года. Югра улучшила результат, поднявшись с шестого на второе место.
Эксперты оценивали регионы по пяти показателям. Отмечается, что традиционно высокие результаты у северных регионов и столицы из-за высоких зарплат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.