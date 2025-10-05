В ХМАО лишенная родительских прав многодетная мать вернула себе детей

В Сургутском районном суде (ХМАО) вынесено решение о восстановлении в родительских правах матери трех дочек после полутора лет разлуки. После исправления детей вернули родительнице, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Югре.
«Накануне в Сургутском районном суде Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вынесено решение о восстановлении в родительских правах матери в отношении её троих несовершеннолетних дочерей. Судебное решение завершило полуторагодовой период, который прошла мать, стремясь вернуть своих детей», — рассказали в аппарате уполномоченного по права ребенка в Югре.
Причиной лишения родительских прав стал злоупотребление спиртным. Однако, мать осознала проблему и прошла курс реабилитации от алкогольной зависимости, нашла работу, платила дочкам алименты, поддерживала с ним связь. Это стало основанием для возврата детей.
