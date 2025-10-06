Песков раскрыл, получает ли Россия разведданные Китая

Песков: Россия не использует разведданные Китая на СВО
Россия способна самостоятельно обеспечить себя данными, ей не требуется помощь от Китая в этом аспекте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы обладаем своим собственным потенциалом для выполнения всех задач по спецоперации», — отметил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, использует ли Россия разведданные Китая в ходе СВО.

