Россия может выполнить все задачи СВО без посторонней помощи
Россия способна самостоятельно обеспечить себя данными, ей не требуется помощь от Китая в этом аспекте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы обладаем своим собственным потенциалом для выполнения всех задач по спецоперации», — отметил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, использует ли Россия разведданные Китая в ходе СВО.
